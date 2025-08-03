Altınordu, Yeni Sezon Öncesi İlk Hazırlık Maçını Oynayacak

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Altınordu, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını 3'üncü Lig temsilcisi Nazillispor'la yapacak. İzmir ekibi rakibini 6 Ağustos Çarşamba günü Metin Oktay Tesisleri'nde konuk edecek. Çalışmalarını tesislerinde sürdüren kırmızı-lacivertli takımdan ayrılan oyuncusu sayısı 13'e yükselirken, henüz takviye yapılmadı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın hafta içinde bir yatırımcı adayı ile bir araya geleceği ifade edildi. Öte yandan yuvadan uçan Kaan Baysal, Orduspor 1967 ile anlaşamayınca Eskişehirspor'la el sıkıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor