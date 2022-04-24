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Altınordu, yarın Samsunspor'a konuk olacak

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Altınordu, yarın Samsunspor'a konuk olacak

Spor Toto 1. Lig'de mağlubiyet almadığı son 7 maçta 19 puan toplayan Altınordu, 34. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Yılport Samsunspor'la karşılaşacak.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Spor Toto 1. Lig'de mağlubiyet almadığı son 7 maçta 19 puan toplayan Altınordu, 34. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Yılport Samsunspor'la karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Yılport Samsunspor-Altınordu müsabakasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

Ligde 34. haftaya 41 puanla giren İzmir temsilcisi, son 7 haftadaki yenilmezlik serisini sürdürüp, düşme hattından iyice uzaklaşmak için mücadele edecek.

Altınordu'da sarı kart cezalısı Ahmet İlhan Özek ile kırmızı kart cezalısı Kubilay Aktaş, yarın forma giyemeyecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Samsunspor, Altınordu, Spor Toto, Samsun, Spor, Haberler

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