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Altınordu Taraftarlarından İç Saha Kararına Tepki

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Altınordu'nun taraftarları, kulübün iç saha maçlarını Torbalı'da oynama kararına tepki gösterdi. Taraftarlar, müsabakaların Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanmasını talep etti.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Altınordu'nun taraftarları kulübün bu sezonki iç saha maçlarını Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynama kararına tepki gösterdi. İzmir merkezden 70 kilometre uzaklıktaki kulübün tesislerine ulaşımın zor olduğunu dile getiren taraftarlar, müsabakaların geçen sezon olduğu gibi yine Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanmasını talep etti.

Altınordu'ya gönülden bağlı olduklarını ifade eden taraftarlar, "Şampiyonluk hedefleyen bir takım şehir dışında, antrenman sahasında maça çıkmamalı. Biz, Cumhuriyet'in ilk takımıyız. Altınordu'yu üst liglerde görmek istiyoruz. Başkan Seyit Mehmet Özkan bu kararını ivedilikle gözden geçirip değiştirmeli. Aksi halde iç saha maçlarına gitmeyeceğiz. Deplasmanlarda her zaman olduğu gibi takımın yanında olacağız" mesajı verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Aziz Kocaoğlu Altınordu Torbalı Spor Spor Güncel Haberler

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