Altınordu'da gözler eski kaleci Serhat'ta
Altınordu, Kocaelispor'a sattığı kaleci Serhat Öztaşdelen'in Beşiktaş'a transferi durumunda yüzde 50 pay hakkıyla 2.5 milyon Euro kazanmayı hedefliyor. Başkan Özkan'ın kulübü devretme girişimleri ise sonuçsuz kaldı.
İKİNCİ Lig temsilcisi Altınordu, geçen sezon başında Süper Lig ekibi Kocaelispor'a sattığı kaleci Serhat Öztaşdelen'in isminin Beşiktaş'la anılmasıyla heyecanlı bekleyişe geçti. İzmir temsilcisinde 2021'de profesyonel olan Serhat (21), 1 Ağustos 2025'te 5 milyon TL bonservis ücreti karşılığı Kocaelispor'a transfer oldu. Altınordu oyuncunun sözleşmesine bir sonraki transferde yüzde 50 pay alma maddesi ekletti.
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği kaleci Serhat için Kocaelispor'un 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edilirken, bu rakamda anlaşma sağlanması halinde Altınordu'nun kasasına 2.5 milyon Euro girecek. Öte yandan A takımı devretmek isteyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, temas halinde olduğu yatırımcılarla anlaşamadı. Özkan görüşmelerle ilgili sessizliğini koruyor.