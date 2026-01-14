Altınordu'dan savunmaya takviye

Altınordu, son olarak Karaman FK forması giyen 33 yaşındaki stoper Sadi Karaduman'ı kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Savunma hattına takviye yapan İzmir ekibi, son olarak Karaman FK forması giyen 33 yaşındaki futbolcu Sadi Karaduman'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Devre arası transfer çalışmaları kapsamında en son Karaman FK forması giyen Sadi Karaduman ile anlaşmaya vardık. Sadi Karaduman'a Altınordu formamız altında başarılar dileriz" denildi. - İZMİR