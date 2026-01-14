Haberler

Altınordu'dan savunmaya takviye

Güncelleme:
TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Karaman FK'dan 33 yaşındaki stoper Sadi Karaduman'ı kadrosuna dahil etti.

Altınordu, son olarak Karaman FK forması giyen 33 yaşındaki stoper Sadi Karaduman'ı kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Savunma hattına takviye yapan İzmir ekibi, son olarak Karaman FK forması giyen 33 yaşındaki futbolcu Sadi Karaduman'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Devre arası transfer çalışmaları kapsamında en son Karaman FK forması giyen Sadi Karaduman ile anlaşmaya vardık. Sadi Karaduman'a Altınordu formamız altında başarılar dileriz" denildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
