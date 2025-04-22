Altınordu, Play-Off'u Garantileyerek Sarıyer Maçına Odaklandı
2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 3 mağlubiyet alan Altınordu, yeni teknik patronu Namet Ateş yönetiminde İskenderunspor ile 1-1 berabere kalıp Play-Off'u garantiledi. Lider Sarıyer ile oynanacak maç, şampiyonluk iddialarını belirleyecek.
Ligde 76 puanı bulunan Sarıyer ve 74 puanlı takipçisi Batman Petrol Spor son 2 haftaya şampiyonluk iddialarını koruyarak girdi. Zirvenin anahtarını elinde bulunduran İzmir temsilcisinin rehavete kapılmadan mücadele edeceği ifade edildi. Altınordu son haftayı ise 3-0 hükmen galibiyetle kapatacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı sol bek Alper forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle 2 haftadır kadroda yer almayan Uğur'un da riske edilmemesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor