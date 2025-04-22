Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı

Arkasında bu mektubu bırakan şahıs canına kıydı

Altınordu, Play-Off'u Garantileyerek Sarıyer Maçına Odaklandı

Altınordu, Play-Off'u Garantileyerek Sarıyer Maçına Odaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 3 mağlubiyet alan Altınordu, yeni teknik patronu Namet Ateş yönetiminde İskenderunspor ile 1-1 berabere kalıp Play-Off'u garantiledi. Lider Sarıyer ile oynanacak maç, şampiyonluk iddialarını belirleyecek.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 3 mağlubiyet aldıktan sonra yeni teknik patronu Namet Ateş önderliğinde çıktığı ilk karşılaşmada deplasmanda İskenderunspor'la 1-1 berabere kalarak bitime 2 hafta kala Play-Off'u garantileyen Altınordu, kalan son maçına da aynı ciddiyetle çıkacak. Grupta pazar günü lider Sarıyer'e konuk olacak Kırmızı-lacivertliler alacağı sonuçla şampiyonluk hedefleyen iki takımın kaderini büyük ölçüde belirleyecek.

Ligde 76 puanı bulunan Sarıyer ve 74 puanlı takipçisi Batman Petrol Spor son 2 haftaya şampiyonluk iddialarını koruyarak girdi. Zirvenin anahtarını elinde bulunduran İzmir temsilcisinin rehavete kapılmadan mücadele edeceği ifade edildi. Altınordu son haftayı ise 3-0 hükmen galibiyetle kapatacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı sol bek Alper forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle 2 haftadır kadroda yer almayan Uğur'un da riske edilmemesi bekleniyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.