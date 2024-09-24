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Altınordu'nun Yeni Transferi Bahattin Karahan İlk Golünü Attı

Altınordu'nun Yeni Transferi Bahattin Karahan İlk Golünü Attı
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu'nun yeni transferi Bahattin Karahan, Isparta 32 Spor ve Kırklarelispor maçlarında oynayarak forma giydi ve Kırklarelispor maçında ilk golünü attı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan toplayan Altınordu'da yeni transferlerden Bahattin Karahan kırmızı-lacivertli takımda hem kanat oyuncusu hem de santrfor olarak görev yapmaya başladı. İlk 2 haftada oynanan İnelgölspor ve Kepezspor (D) müsabakalarında yedek soyunup oyuna son bölümde giren 22 yaşındaki gurbetçi futbolcu, son 2 haftada ise Isparta 32 Spor ve Kırklarelispor (D) müsabakalarında adını ilk 11'e yazdırıp 90'ar dakika görev yaptı.

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, son olarak deplasmanda 2 kez öne geçip 2-2 berabere kaldıkları Kırklarelispor randevusunda Bahattin'i santrfor olarak sahaya sürdü. Müsabakanın 12'nci dakikasında Bahattin'in ortasında ev sahibi ekipten Erdoğan ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Gurbetçi futbolcu 45'inci dakikada rakip fileleri sarsarak Altınordu formasıyla ilk golünü attı. Bahattin, maçın ikinci yarısında ise Keni Var'ın oyuna girmesiyle asıl mevkisi olan sağ kanatta görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kırklarelispor Altınordu Isparta Futbol Yaşam Spor

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