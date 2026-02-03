Haberler

Altınordu'da kaleci Arif dönüyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, 3 ay men cezası alan kalecisi Arif Şimşir'in cezasını tamamlamasının ardından Ankaragücü ile oynayacağı maçta forma giymesi bekleniyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kaybederek düşme hattında yara almaya devam eden Altınordu'da bahis soruşturması kapsamında 3 ay men cezası alan kaleci Arif Şimşir, bu hafta cezasını bitirerek formasına kavuşacak. Kırmızı-lacivertli takımın pazar günü evinde oynayacağı Ankaragücü randevusunda 20 yaşındaki milli file bekçisinin ilk 11'de görev alması bekleniyor.

Bu sezon 6 penaltı vuruşunu kurtararak tüm dikkatleri üzerine çeken kaleci Arif, son olarak 8 Kasım'da İzmir'de oynanan Şanlıurfaspor müsabakasında görev yaptı. Men cezası aldığı süreçte 12 maç kaçıran genç eldiven, bu hafta Başkent ekibi karşısında 91 gün sonra resmi bir müsabakada oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
