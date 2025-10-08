Haberler

Altınordu'nun Gol Yetersizliği Sürekli Beraberliklere Yol Açtı

Altınordu'nun Gol Yetersizliği Sürekli Beraberliklere Yol Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 7 hafta sonunda sadece 3 puan toplayabilen Altınordu, 3 gol atıp 11 gol yerken, düşme hattından kurtulamadı. Takım, haftayı bay geçirirken lider Batman Petrolspor ile karşılaşacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 7 hafta sonunda 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 3 puanla düşme hattından kurtulamayan Altınordu, gol yollarında kısır bir performans sergiledi. İzmir temsilcisi oynadığı 7 maçta sadece 3 kez rakip fileleri sarsabildi. Grupta Beykoz Anadoluspor'la birlikte en az gol atan 2 takımdan biri olan kırmızı-lacivertliler, skor üretemeyince alt sıralardan kurtulamadı.

Altınordu'nun attığı 3 golü altyapıdan yetişen sol kanat Sercan ve orta saha oyuncusu Ege ile gurbetçi santrfor Keni Var kaydetti. Kırmızı-lacivertli ekip bu periyotta kalesinde 11 gol gördü. Grupta haftayı bay geçirecek Altınordu, bir sonraki hafta deplasmanda lider Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi 2 günlük iznin ardından bugün hazırlıklarına başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

"Sütyen bulamıyorum" yorumuyla gündem olan ünlü isim de gözaltında
KYK yurdunda su krizi! Onlarca öğrenci protesto gösterisi düzenledi

KYK yurdunda kriz! Onlarca öğrenci bina önünde aynı sloganı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.