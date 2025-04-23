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Altınordu'nun Gol Umudu: Hüseyin Bulut

Altınordu'nun Gol Umudu: Hüseyin Bulut
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Sarıyer ile karşılaşacak Altınordu'nun en önemli gol kaynağı Hüseyin Bulut, geçtiğimiz haftada attığı gollerle dikkat çekti. 13 golle takımının en skorer oyuncusu konumundaki Bulut'un performansı, İzmir ekibi için belirleyici olacak.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü lider Sarıyer'le karşılaşacak Altınordu'nun gol yollarındaki en önemli kozu, sol kanatta görev yapan Hüseyin Bulut olacak. İzmir ekibinin geçen hafta deplasmanda Play-Off'a kalmayı garantilediği 2-2 biten İskenderunspor maçında rakip fileleri sarsarak toplamda 13 gole ulaşan Hüseyin, lider karşısında da Altınordu'nun gol umudu olacak

Kırmızı-lacivertli ekibin en skorer oyuncusu konumundaki 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu, santrfor olmamasına rağmen takımı sırtlayan isimlerin başında geldi. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Hüseyin'in skorer kimliğini bir kez daha sahaya yansıtıp İzmir temsilcisine 3 puan kazandırmak için mücadele vereceği belirtildi. Hüseyin 4 kafa, 8 ayak, 1 de penaltı golü attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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