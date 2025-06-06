Altınordu'nun Genç Golcüsü Selahattin Çankırlı Forma Şansı Bulamadı

Altınordu'nun Genç Golcüsü Selahattin Çankırlı Forma Şansı Bulamadı
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2'nci Lig ekibi Altınordu'nun 2024-25 sezonunda kadrosuna kattığı gurbetçi santrfor Selahattin Çankırlı, sadece 2 maçta forma giyerek toplam 19 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, takımıyla yapılan Play-Off yarı finalinde elenmesine engel olamadı.

2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'nun 2024-25 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı gurbetçi santrfor Selahattin Çankırlı, kırmızı-lacivertli formayla fazla forma şansı bulamadı. İzmir temsilcisiyle 2027 yılına kadar anlaşması bulunan 19 yaşındaki golcü sadece 2 karşılaşmada görev alırken, toplam 19 dakika sahada kaldı. Normal sezonda İzmir'de oynanan Adana 01 FK müsabakasında 85'inci dakikada sahaya adımını atarak ilk kez forma giyen Selahattin, deplasmandaki Play-Off yarı final rövanşında Batman Petrolspor'a karşı 76'ncı dakikada oyuna girdi. Genç forvet 1-1 biten müsabakada takımının elenmesine engel olamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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