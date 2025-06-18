Altınordu, Kocaelispor'un İlgilendiği Sami Satılmış için 750 Bin Euro İstedi

Altınordu, Kocaelispor'un İlgilendiği Sami Satılmış için 750 Bin Euro İstedi
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Altınordu, 20 yaşındaki futbolcu Sami Satılmış için Kocaelispor'dan 750 bin Euro talep ediyor. İki takım arasında transfer pazarlıkları devam ediyor.

Altınordu, Kocaelispor'un gündeminde olan ilgilendiği 20 yaşındaki futbolcu Sami Satılmış için 750 bin Euro istiyor. İki ekip arasında pazarlıklar devam ediyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından yetişen 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Sami Satılmış, geçtiğimiz sezon A takımda sergilediği performansla birçok takımın dikkatini çekmeyi başardı. İzmir ekibine en ciddi girişiminde bulunan Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor oldu. 2004 doğumlu orta saha oyuncusunu kadroya katmak isteyen yeşil-siyahlı ekip, Altınordu ile pazarlık masasına oturdu. İzmir ekibi, 21 yaşındaki oyuncu için 750 bin Euro'luk bir bonservis bedeli isterken Kocaelispor da bu ücreti aşağılara çekmeye çalışıyor. İki ekibin anlaşması durumunda bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

2024-25 sezonunda 30 maça çıkan Satılmış, 7 gol ve 5 asist üreterek toplam 12'lük katkı sağladı.

Genç oyuncu U-18, U-19, U-20 ve U-21 seviyeleri olmak üzere milli takımın alt yaş kategorilerinde toplamda 13 kez forma giydi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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