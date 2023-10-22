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Altınordu, Kırklarelispor'u 4-0 yenerek galibiyetle tanıştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 10'uncu hafta maçında Altınordu, evinde Kırklarelispor'u 4-0 yenerek galibiyetle tanıştı. Ev sahibi ekibin gollerini 6'ncı dakikada İlkan, 60 ve 75'inci dakikada Altar Han, 90+4'üncü dakikada ise Sami kaydetti. Bu sonuçla Altınordu 7 puana ulaşıp düşme hattından kurtulurken, 6 puanda kalan Kırklarelispor düşme hattına geriledi.