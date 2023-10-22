Altınordu, Kırklarelispor'u 4-0 yenerek galibiyetle tanıştı
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 10'uncu hafta maçında Altınordu, evinde Kırklarelispor'u 4-0 yenerek galibiyetle tanıştı. Ev sahibi ekibin gollerini 6'ncı dakikada İlkan, 60 ve 75'inci dakikada Altar Han, 90+4'üncü dakikada ise Sami kaydetti. Bu sonuçla Altınordu 7 puana ulaşıp düşme hattından kurtulurken, 6 puanda kalan Kırklarelispor düşme hattına geriledi.
STAT: Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Can Cengiz, Sedat Etik, Efe Kurtuluş
ALTINORDU: Serhat - Rahmi (Dk. 59 Furkan Metin), Hasan Berat, Mert Özmen, Yusuf Acer, Furkan Yöntem, Devrim (Dk. 86 Yusuf Can), Metehan (Dk. 86 Arif Morkaya), Emre (Dk. 67 Sami), Altar Han, İlkan (Dk. 67 Keni Var)
KIRKLARELİSPOR: Umut - Necmican, Erdinç, Sırat (Dk. 80 Erkam), Serkan (Dk. 80 Muharrem), Semih (Dk. 61 Taşkın), Hasan, Hüseyin Eray (Dk. 80 Efe), Okan (Dk. 46 Muammer Denizhan), Furkan Fehmi, Ömer Faruk
GOLLER: Dk. 6 İlkan, Dk. 60 ve Dk. 75 Altar Han, Dk.90+4 Sami ( Altınordu )
SARI KARTLAR: Rahmi, Hasan Berat, Altar Han, Mert Özmen, Serhat ( Altınordu )
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 10'uncu hafta maçında Altınordu, evinde Kırklarelispor'u 4-0 yenerek galibiyetle tanıştı. Ev sahibi ekibin gollerini 6'ncı dakikada İlkan, 60 ve 75'inci dakikada Altar Han, 90+4'üncü dakikada ise Sami kaydetti. Bu sonuçla Altınordu 7 puana ulaşıp düşme hattından kurtulurken, 6 puanda kalan Kırklarelispor düşme hattına geriledi.