Altınordu, Kiralık Gönderilen Futbolcularını Yeniden Kadrosuna Katıyor

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2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hayalini gerçekleştiremeyen Altınordu, geçen sezon kiralık gönderdiği 10 futbolcuyu yeni sezon öncesi kadrosuna dahil ediyor. Başkan Seyit Mehmet Özkan, bu isimlerle ilgili son kararı verecek.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'a kalıp yarı finalde elenerek 1'inci Lig hedefine ulaşamayan Altınordu'da geçen sezon kiralık olarak farklı kulüplere gönderilen 10 futbolcu yeni sezon öncesi yuvaya dönecek. Kırmızı-lacivertli takımdan sezon başında kiralık gönderilen Alperen Bekli (İzmir Çoruhlu), İlker Akar, Tugay Güner (Belediye Derincespor), Kerem Türkmen (Etimesgut SK), Umut Keseci (Amasyaspor FK) ve ara transfer döneminde kiralanan Arif Asaf Gültekin, Hasan Berat Kayalı, Mustafa Kocabaş (Efeler 09 SFK), Sercan Demirkıran (Bld Derincespor) ve Tahsin Çakmak'ın (Kuşadasıspor) geçici sözleşmeleri sona erdi. Altınordu'da bu isimlerle ilgili son kararı Başkan Seyit Mehmet Özkan verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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