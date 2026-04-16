Altınordu'da Kepez Spor planı hazır

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 haftaya düşme potasının 2 puan üzerinde giren 31 puanlı Altınordu, pazar günü deplasmanda oynayacağı Kepez Spor maçına tam konsantrasyonla hazırlanıyor. İzmir temsilcisi geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Antalya ekibi karşısında mutlak galibiyet parolasıyla mücadele edecek. Korkulu rüya görmek istemeyen kırmızı-lacivertlilerde Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in oyuncularıyla sık sık konuşmalar yaptığı ifade edildi. Tecrübeli teknik adamın erken gol bularak rakibin direncini kırmayı planladığı dile getirildi. Öğrencilerinden son düdüğe kadar mücadele etmelerini isteyen Yusuf Şimşek'in 3 puana odaklandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı