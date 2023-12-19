Haberler ›› Spor ›› Altınordu, Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

Altınordu, Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

19 Aralık 2023 16:02 Güncelleme: 16:03 Abone Ol

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, evinde Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Altınordu'nun gollerini İlkan Sever, Devrim Taşkaya (penaltı) ve Onur Ramazan Toprak attı. Bu sonuçla Altınordu, 6 haftalık galibiyet özlemine son verdi ve düşme hattından kurtuldu.