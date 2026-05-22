Altınordu Voleybol Takımı'nın Yeni Antrenörü Onur Işıkçı

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Altınordu yeni sezon öncesi antrenörlük görevine Onur Işıkçı'yı getirdi. Kırmızı-lacivertli kulüp, İzmir'de daha önce Arkas Spor'un kadın takımında da görev yapan Işıkçı'yla ilgili, "Altınordu Voleybol'da yeni dönem yapılanması kapsamında altyapı ve A Takım, deneyimli antrenör Onur Işıkçı'ya emanet edildi. Uzun yıllardır Türk voleybolunda farklı yaş kategorilerinde görev yapan Onur Işıkçı, özellikle altyapı oyuncu gelişimi ve takım organizasyonu konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor. Yeni dönemde Altınordu Voleybol'un altyapıdan A Takım'a uzanan sportif yapılanmasını yönetecek. Kulüp kültürünü yakından bilen, genç sporcuların gelişimine verdiği önem ve çalışma disipliniyle öne çıkan Onur Işıkçı'ya yeni görevinde başarılar diliyoruz. Altınordu Voleybol ailesi olarak birlikte nice başarı hikayelerine imza atacağımıza inanıyoruz" açıklaması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı