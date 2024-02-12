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Altınordu İzmir derbisinde mağlup oldu

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Altınordu, Bucaspor 1928'e 1-0 yenilerek İzmir derbisinde mağlup oldu. Ancak rakiplerinin puan kayıplarıyla kümede kalma umudu devam ediyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta İzmir derbisinde konuk olduğu Bucaspor 1928'e 1-0 yenilen Altınordu, kümede kalma mücadelesi veren rakiplerinin de puan kayıpları yaşamasıyla teselli buldu. Geçen hafta evinde Bursaspor'u 2-0 yendikten sonra Buca'ya boyun eğen Altınordu, 20 puanla düşme hattının 1 basamak üzerinde 15'inci sırada yer alıyor.

Kırmızı-lacivertlileri takip eden düşme hattındaki ekiplerden 17 puanlı 16'ncı sıradaki Kırşehir FSK, 15 puanlı 17'nci Zonguldak Kömürspor da bu haftaki rakiplerine yenildi. Son 2 sırada yer alan 14 puanlı Adıyaman FK ile Bursaspor ise 1'er puan topladı. İstikrarsız sonuçlara imza atarak tehlikeli bölgeden bir türlü uzaklaşamayan Altınordu, bu hafta kritik randevuda Adıyaman'ı konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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