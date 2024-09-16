Üye Girişi
Haberler

Altınordu, Isparta 32 Spor'u 2-0 Geçerek Zirveye Göz Kırptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, evinde Isparta 32 Spor'u 2-0 yenerek puanını 7'ye çıkardı ve 2'nci sıraya yükseldi. Golleri atan Sami ve Emre, takımın başarısında önemli rol oynadı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3'üncü hafta mücadelesinde evinde Isparta 32 Spor'u 2-0 mağlup eden Altınordu 7 puana ulaşıp 2'nci sıraya yükseldi. Sezona özellikle gurbetçi transferlerle yenilediği kadrosuyla şampiyonluk hedefiyle başlayan İzmir temsilcisi, 3 haftalık periyotta kalesini gole kapatarak zirveye göz kırptı. Grupta 9 puanlı lider Kastamonuspor'un ardından zirve takipçisi konumuna gelen Altınordu'da altyapı patentli orta saha oyuncusu Sami ve gurbetçi kanat oyuncusu Emre attıkları gollerle takımı sırtladı. İlk hafta iç sahada İnegölspor filelerini sarsan ikili, Isparta karşısında da aynı tarifeyi uyguladı.

Sami ve Emre ligde 2'şer gole ulaşıp Altınordu'nun ilk 3 maçta bulduğu 4 gole imzalarını attı. Kırmızı-lacivertli takımın başında yenilgi yüzü görmeyen Teknik Direktör Olcay Şahan, Isparta 32 Spor karşısında ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Genç teknik adam Kepezspor deplasmanında ilk 11'de görevlendirdiği Emre, Tahsin ve Ege'yi yedek soyundururken, iyileşen Kaan'ın yanı sıra gurbetçi Bahattin ve altyapıdan yetişen Furkan Emin Kaçmaz'a ilk 11'de yer verdi. Altınordu bu hafta 4 puanlı Kırklarelispor'a konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Altınordu Isparta Futbol Finans Spor

Soylu'nun 'Canım benim' dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

Soylu'nun "Canım benim" dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

 Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Türkiye Narin ve Sıla'ya ağlarken bir kahreden haber daha

 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"
Özgür Özel'den Bilal Erdoğan iddiası! 'Sahaya indiyse 2 sebebi vardır' deyip sıraladı

"Sahaya indiyse 2 sebebi vardır" deyip sıraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli MHP İl Başkanı istifa etti mi, neden istifa etti? Murat Nuri Demirbaş kimdir, kaç yaşında? UEFA ŞAMPİYONLAR LİG MAÇLARI | Şampiyonlar Lig maçları ne zaman başlıyor? Şampiyonlar Ligi yeni format ne? 76. Emmy Ödülleri 2024: Emmy Ödülleri en iyi erkek ve kadın oyuncular kimler? KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM sorgulama ekranı! TEV BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN? TEV 2024- 2025: Türk Eğitim Vakfı (TEV) ortaöğrenim, yükseköğrenim, yüksek lisans ve doktora bursu ne kadar? ATV CANLI İZLE 16 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? ATV canlı yayın… Müge Anlı, Hatice Musaoğlu olayı nedir? 16 Eylül Müge Anlı'da kayıp Hatice Musaoğlu nerede? TEŞKİLAT 5. SEZON FRAGMANI! Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Ömer öldü mü? GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLE (21 EYLÜL) TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü kim oldu?
title