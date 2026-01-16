Altınordu'nun konuğu İskenderunspor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Erbaaspor'u 1-0 yenerek ikinci devreye galibiyetle başlayan düşme hattındaki Altınordu yarın evinde Play-Off potasında yer alan İskenderunspor ile karşı karşıya gelecek. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.00'te başlayacak 21'inci hafta maçını Levent Buğra Vartemel yönetecek. Müsabakanın biletleri 1 TL'den satışa sunulacak. İlk yarıda deplasmanda rakibine 4-0 yenilen Altınordu bu kez kazanarak kümede kalma umutlarını sürdürmek istiyor. Altınordu Teknik Direktörü Ender Traş, "İyi ve organize bir takıma karşı oynayacağız. Analizlerimizi yaptık. Biz de 3 puanı istiyoruz. İçeride oynuyoruz ve bu avantajı kullanmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor