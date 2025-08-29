Altınordu İskenderunspor'a Konuk Oluyor

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ikinci hafta mücadelesinde İskenderunspor'a konuk olacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ikinci hafta mücadelesinde İskenderunspor ile karşı karşıya gelecek. Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Ardahan bölgesi hakemlerinden Doğu Yılmaz yönetecek.

Geçtiğimiz hafta Erbaaspor ile iç sahada 1-1 berabere kalan İzmir ekibi, 1 puan alarak lige istediği gibi bir giriş yapmayı başaramadı. İskenderunspor da ligin birinci haftasında Beyoğlu Yeniçarşıspor ile golsüz berabere kalarak tıpkı İzmir ekibi gibi sezona 1 puanla başlangıç yaptı. İki takım da yarın oynanacak maçı hatasız geçip üç puanla tanışmayı hedefliyor. - İZMİR