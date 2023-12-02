TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu ile Van Spor FK arasında oynanan maç 1-1 berabere bitti. Altınordu'nun golünü İlkan atarken, Van Spor FK'nın golünü Bekir Can kaydetti.

Altınordu ile Van Spor FK Berabere Kaldı

İZMİR,

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Hasan Cebeci, Mehmet Şenkaya

ALTINORDU: Serhat - Furkan Metin, Hasan, Alperen, Yusuf Acer (Dk. 87 Ege), Arif (Dk. 80 Abdullah), Metehan, Furkan Yöntem, Sami, Onur (Dk. 71 Yusuf Can), İlkan

VAN SPOR FK: Nurullah - Ahmet Eren, Harun (Dk. 80 Mehmet Can), Bekir Can Kara (Dk. 90 Zafer Göktuğ), Muhammed Ali, Furkan, Emre, Hasan (Dk. 90 Ahmet Ülük), Medeni, Bahattin Berke (Dk. 46 Alpay), Burak (Dk. 46 Erdem)

GOLLER: Dk. 26 İlkan ( Altınordu ), Dk. 81 Bekir Can ( Van Spor )

SARI KARTLAR: Arif ( Altınordu ), Ahmet Eren ( Van Spor )

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 16'ncı hafta mücadelesinde Altınordu evinde Van Spor FK ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 26'ncı dakikada İlkan atarken, konuk takımın golü 81'inci dakikada Bekir Can'dan geldi. Bu sonuçla düşme hattındaki Altınordu 12 puana, zirve yarışı veren Van Spor FK ise 31 puana ulaştı.