Üye Girişi
Haberler

Altınordu, Halil Can Cemali'yi kadrosuna kattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu, Uşakspor forması giyen orta saha oyuncusu Halil Can Cemali'yi transfer etti. İzmir ekibi, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.

Altınordu, son olarak Uşakspor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Halil Can Cemali kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig'de yeni sezona etkili bir giriş yapmak isteyen Altınordu, transferlere devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak Uşakspor forması giyen orta saha oyuncusu Halil Can Cemali kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon Uşakspor forması giyen Halil Can Cemali ile bir yıllık sözleşme imzaladık. Halil Can Cemali'ye Altınordu formamız altında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Halil Can Cemali'nin kariyeri

10 Şubat 2003 İstanbul doğumlu olan Halil Can Cemali, futbola Başakşehir altyapısında başladı ve aynı takımın genç takımlarında forma giydi. Hatayspor U19, Yeni Çarşı SK U19 takımlarından sonra Şanlıurfaspor'da profesyonel olan genç oyuncu, Sivas 4 Eylül ve Uşakspor formalarını giydi. Geçen yıl devre arasında Uşakspor'a transfer olan 1.79 cm uzunluğundaki Cemali, Uşakspor forması ile 8 maça çıktı ve bu maçların hepsine ilk 11'de başladı. 21 yaşındaki oyuncu, Uşakspor forması ile de bir gole imza attı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Altınordu Uşakspor İzmir Spor Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title