Altınordu Fair-Play Sıralamasında Zirvede
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, düşme hattının üzerinde olmasına rağmen Fair-Play sıralamasında liderlik koltuğuna oturdu. İzmir temsilcisi, 18 maçta 31 sarı kart görürken hiç kırmızı kart görmeyen tek takım oldu.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu ilk yarıyı düşme hattının 1 puan ve 2 basamak üzerinde tamamlamasına rağmen Fair-Play sıralamasında zirvede yer alarak alkış topladı. İzmir temsilcisi çıktığı 18 karşılaşmada 31 sarı kart görürken, kırmızı-lacivertli ekipte kırmızı kart gören futbolcu olmadı.
Fair-Play sıralamasına göre Altınordu en az kart gören takım olarak liderlik koltuğuna oturdu. "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" sloganıyla hareket eden Altınordu'nun Fair-Play olgusunu ligde sahaya yansıtması yönetimi ve teknik ekibi gururlandırdı. Kırmızı-lacivertli takımın ikinci yarıda da centilmence mücadele etmeye devam edeceği ifade edildi.