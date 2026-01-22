Haberler

Altınordu eski stoperiyle imzaladı

Altınordu eski stoperiyle imzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Altınordu, geçtiğimiz sezon forma giyen 32 yaşındaki stoper Eren Tokat ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Kulüp yetkilileri imza töreninde bir araya geldi.

2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Altınordu, geçen sezon kırmızı-lacivertli takımda forma giyen 32 yaşındaki stoper Eren Tokat ile sezon sonuna kadar yeniden anlaştı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan imza törenine Kulüp Müdürü Barış Ertosun ve Altyapı Sportif Direktörü Ozan Bilgir katıldı.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A takımımız, geçtiğimiz sezon formamızı giyen Eren Tokat ile anlaşmaya vardı. Eren Tokat'a Altınordu'muza tekrardan hoş geldin der, şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Tecrübeli savunma oyuncusu sezonun ilk yarısında Ankara Demirspor formasıyla 2'nci Lig'de 6 müsabakada görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı

Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Atletico Madrid Başkanı, Rams Park'a hayran kaldı

Maç sonuna damga vuran görüntü