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Altınordu, Eray Ataseven'i kadrosuna kattı

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Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattının üzerinde bulunan takımına orta saha oyuncusu Eray Ataseven'i transfer etti.

Altınordu, son olarak Sarıyer forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Eray Ataseven'i kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 17 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunan Altınordu, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte orta sahaya bir takviye gerçekleştirdi. Kırmızı-lacivertli ekip, son olarak Sarıyer forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Eray Ataseven'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ligin ilk yarısında Sarıyer forması giyen Eray Ataseven ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Oyuncumuza hoş geldin diyor ve Altınordu formamız altında kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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