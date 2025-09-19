Altınordu, Elazığspor Maçına Hazırlanıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Adana 01 FK ile 0-0 berabere kalarak 4 müsabakada topladığı 2 puanla düşme hattına demir atan Altınordu, pazar günü evinde oynayacağı Elazığspor randevusuna umutlu hazırlanıyor. Elazığ ekibiyle şimdiye kadar İzmir'de oynadığı 8 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızı-lacivertliler, bu periyotta rakibini 5 kez yenerken, 3 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Altınordu son olarak 2 Kasım 2018'de 1'inci Lig'de ağırladığı Elazığspor'u 3-2 mağlup etmişti. Altınordu'nun son transferlerinden Kerim Avcı, bu müsabakada takımının ilk golünü kaydetti. O sezon Altınordu sezonu Play-Off barajının 1 puan gerisinde tamamlarken, Elazığspor küme düştü. Geçen sezon 2'nci Lig'de farklı gruplarda yer alan iki takım da Play-Off'ta elenme üzüntüsü yaşadı. Elazığspor bu sezon 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan topladı.