Altınordu, Erzincan'da umduğunu bulamadı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 24Erzincanspor'a 2-0 yenilen Altınordu, 23'üncü haftayı puansız kapatarak düşme hattında yara aldı. Takım, zorlu hava koşullarında mücadele etti ancak gol atamadı. Kümede kalma mücadelesinde bir sonraki maçında iç sahada Play-Off yarışı veren Adana 01 FK ile karşılaşacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 24Erzincanspor'a 2-0 yenilen Altınordu, 23'üncü haftayı puansız kapatarak düşme hattında bir yara daha aldı. Zorlu hava şartlarında çıktığı müsabakada ilk yarıda ve ikinci devrede kalesinde gördüğü gollerle sahadan eli boş ayrılan kırmızı-lacivertiler, 13 puanda kalıp korkulu rüya görmeye devam etti. Bu karşılaşma öncesinde Erbaaspor'u deplasmanda 1-0 yenip, evinde İskenderunspor'la 1-1 berabere kalarak kümede kalma yarışında umutlanan İzmir ekibi, Erzincan'da umduğunu bulamadı.

Altınordu, 5 maç aradan sonra ilk kez bir müsabakayı gol atamadan tamamladı. İzmir temsilcisi düşme hattındaki rakiplerinin de maçlarını kaybetmesiyle teselli buldu. Kümede kalma barajıyla arasındaki 5 puanlık fark açılmayan kırmızı-lacivertliler, bir sonraki maçında iç sahada Play-Off yarışı veren Adana 01 FK ile karşı karşıya gelecek. Altınordu'da sakatlığı bulunan santrfor Keni Var ile sol bek Gökhan Süzen forma giyemedi. İki oyuncunun tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
