Altınordu'dan Trabzonspor'a Genç Yıldız Transferi

2'nci Lig'in yetiştirici ekibi Altınordu, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Sali Satılmış'ı Trabzonspor'a gönderdi. Yetiştirdiği birçok genç ismi Türk futboluna armağan eden ve adeta futbolcu fabrikasına dönüşen Altınordu, altyapıdan vitrine çıkardığı Sami'yi de Süper Lig'e uğurladı. Haftalardır adı Trabzonspor'la anılan Sami için Altınordu'nun 500 bin Euro civarında bir bonservis bedeli alacağı ifade edildi. Ayrıca kırmızı-lacivertlilerin Sami'nin sonraki satışından da pay sahibi olacağı belirtildi.

2020 yılında profesyonelliğe adım atan Sami Satılmış, Altınordu ile 1'inci Lig, 2'nci Lig ve Türkiye Kupası'nda 119 maça çıkıp 17 kez fileleri sarstı. Altınordu'nun Sami gibi vitrine çıkardığı kaleci Serhat Öztaşdelen'ın da Trabzonspor yolunda olduğu ifade edildi. Süper Lig'in yeni takımı Kocaelispor'un ciddi olarak ilgilendiği 20 yaşındaki kalecinin de transferi bu hafta resmiyet kazanacak. Serhat, İzmir ekibinde profesyonelliğe adım attıktan sonra Altınordu'da 68 resmi müsabakaya çıktı.