Altınordu'da Keni Var ayrıldı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, kadro dışı kalan santrfor Keni Var Uzun ile yollarını ayırdı. Golcü oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde lider Batman Petrolspor'la karşılaşacak düşme hattındaki Altınordu'da kadro dışı bırakılan santrfor Keni Var Uzun ile yollar ayrıldı. İzmir temsilcisi, gurbetçi golcüyle karşılıklı anlaşarak sözleşme feshi gerçekleştirdi. Kırmızı-lacivertlilerin 8 Şubat'ta evinde 1-1 berabere kaldığı Ankaragücü maçından sonra kadro dışı kalan Keni Var'ın kontratı sonlandırıldı.

Altınordu'da 2023-24 sezonundan bu yana görev alan 26 yaşındaki forvet, bu sezon başında kulüp bulması istendikten sonra son anda yeniden kadroya alınmıştı. Kırmızı-lacivertli formayı 2.5 sezon terleten Keni Var, ilk yılında 28 maçta 5 gol atarken, geçen sezon 31 müsabakada 2 gol kaydetti. Boşta kalan deneyimli futbolcu bu sezon ise 21 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri sarsabildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
