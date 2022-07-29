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Altınordu'da yüzler gülüyor

Altınordu'da yüzler gülüyor

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesinde keyifler yerinde.

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SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesinde keyifler yerinde. Çalışmalarına İsmet Orhunbilge ve Metin Oktay Yerleşkesi'nde devam eden takımda futbolcular, yoğun antrenman trafiği arasında hafta içinde tekne turu yaparak yeni sezon öncesinde yorgunluk attı.

Öte yandan çalışmalarının bazı bölümlerini Altınordu Futbol Akademisi'nin (ALFA) yer aldığı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapan takımın çalışmasını Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yanı sıra Altınordu Futbol Akademisi İdari Direktörü Ahmet Furkan Can, ALFA Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu ve ALFA Antrenörleri izledi. Çalışmanın bitiminde Altınordulu futbolcular, geçtiğimiz haftalarda kendilerini ziyaret eden ALFA idari ve teknik ekibine baklava ikramında bulundu.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Metin Oktay Altınordu Futbol Spor Haberler

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