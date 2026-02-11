Haberler

Altınordu'da Yusuf Şimşek imzayı attı

Güncelleme:
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, teknik direktör Ender Traş ile yollarını ayırarak Yusuf Şimşek'i göreve getirdi. Şimşek, yeni ekibi ile ilk antrenmanını yaptı ve hafta sonu Beyoğlu Yeni Çarşı maçında takımının başında olacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Altınordu'da teknik direktör Ender Traş ile yollarını ayıran yönetim göreve Yusuf Şimşek'i getirdi. Önceki hafta Altay'dan ayrılan teknik direktör Yusuf Şimşek, imza attıktan sonra yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A takım teknik direktörlük görevi için Yusuf Şimşek ile anlaştık. Kendisine hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Teknik patron Yusuf Şimşek'in ekibinde takım antrenörü olarak Cevdet Göç, Yaşar Işık ve Engin Çatır'ın yer alacağı, atletik performans antrenörünün Evrensel Heper, kaleci antrenörünün ise Adem Akbel olacağı bildirildi. Yusuf Şimşek, hafta sonu deplasmanda oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşı maçında yeni takımının başındaki ilk sınavına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
