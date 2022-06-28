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Altınordu'da Özdeniz'den açıklama

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Altınordu'da Özdeniz'den açıklama

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun yollarını ayırdığı A Takım CEO'su Mehmet Necati Özdeniz, açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun yollarını ayırdığı A Takım CEO'su Mehmet Necati Özdeniz, açıklamalarda bulundu. "Ayrılık sebebimiz tamamen ailevi ve özel hayatımızdan kaynaklıdır" diyen Necati Özdeniz, "Bizim aldığımız ve kulübümüzün anlayış gösterdiği bir ayrılık olmuştur. Bizim Altınordu sevdamız, Mehmet beye olan saygımız ve inancımız devam etmektedir. Daha ötesinde asılsız sebep aramak yanlıştır. Olay tüm gerçekliği ile bu şekildedir" şeklinde konuştu. Altınordu'da CEO Özdeniz'le birlikte spor psikoloğu olarak çalışan eşi Özlem Özdeniz'le de yollar ayrıldı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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