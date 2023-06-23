Altınordu'da Murat Korkmaz ayrılıyor iddiası

Altınordu'da uzun süre Avrupa direktörü olarak çalışan ve son olarak ticari işler direktörlüğüne atanan Murat Korkmaz'ın ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

2017'den bu yana görev aldığı Altınordu'da uzun süre Avrupa direktörü olarak çalıştıktan sonra Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın son olarak ticari işler direktörlüğüne (CCO) atadığı Korkmaz, aynı zamanda Uluslararası U12 İzmir Cup'a katılan yabancı kulüplerle Altınordu arasında köprü vazifesi görüyordu. Bir süredir yurtdışında olduğu öğrenilen CCO Murat Korkmaz'ın yeni sezon öncesi yabancı kulüpler ile temas halinde olduğu ve Almanya'da bulunduğu gelen haberler arasında.