Haberler

Altınordu'da kadro dışı kararı

Altınordu'da kadro dışı kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu'da kaleci Umut Keseci, Elazığspor maçındaki açıklamaları nedeniyle teknik ekip tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı. Genç kaleci, bu sezon 6 maçta görev almıştı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da kaleci Umut Keseci kadro dışı bırakıldı. Son olarak İzmir ekibinin deplasmanda 2-0 kaybettiği Elazığspor maçında kaleyi koruyan 22 yaşındaki file bekçisinin maçtan sonra yaptığı konuşmalar nedeniyle teknik ekip tarafından süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi. Futbola başladığı Altınordu'da 2021'de profesyonel olan kaleci Umut, geçen sezon kiralık olarak Amasyaspor'da görev yaptı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek genç eldiven, bu sezon ligde 6 müsabakada şans buldu. Kaleci Umut, bahis soruşturması kapsamında kasım ayında 45 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. Bu gelişme üzerine kasım ayında amatör lisansla sözleşme imzalanıp, ocak ayında takımdan gönderilen kaleci Arda Mutlu (18), üçüncü kaleci olarak yeniden kadroya dahil edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 24 kişi öldü, 100 kişi yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"