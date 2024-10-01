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Altınordu'da Gurbetçi Futbolcular Şov Yapıyor

Altınordu'da Gurbetçi Futbolcular Şov Yapıyor
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5 maçta 11 puan toplayan Altınordu'da gurbetçi oyuncular, takımın skor yükünü üstleniyor. Yeni transferlerle gol sayısını artıran İzmir ekibi, asistleriyle de dikkat çekiyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alıp 11 puanla 3'üncü sıraya yerleşen Altınordu'da gurbetçi oyuncular skor yükünü sırtladı. İzmir ekibinin attığı 8 golün 5'ine gurbetçi futbolcular imzalarını attı. Yeni transferlerden Emre Aydınel ligin ilk haftasında İnegölspor filelerini, 3'üncü haftada ise Isparta 32 Spor ağlarını havalandırdı.

Ligde 4'üncü haftadaki Kırklarelispor deplasmanında yine takımın yenilerinden Bahattin Karahan gol atma başarısı gösterdi. Son olarak iç sahada oynanan 24Erzincanspor müsabakasında yeni transfer Kaan Baysal penaltıdan takımını öne geçirirken, İzmir ekibindeki ikinci sezonunu geçiren İlkan Sever, skoru 2-0'a getirdi. Altınordu'nun 2 golünü altyapı patentli Sami atarken, Isparta maçında Bedirhan kendi filelerini sarstı.

ASİSTLERE DE İMZA ATTILAR

Altınordu'da gurbetçi futbolculardan Alper Tursun, İnegölspor maçında Sami'ye asist yaptı. Aynı karşılaşmada Keni Var Uzun, Emre'ye gol attırdı. Isparta 32 Spor karşılaşmasında Emre'nin golünü Bahattin Karahan hazırladı. Son oynanan Erzincanspor randevusunda Bahattin bu kez İlkan'a asist yaparak skora katkı sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Altınordu İzmir Spor

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