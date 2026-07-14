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Altınordu'dan Alperen'e veda

Altınordu'dan Alperen'e veda
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2'nci Lig'e katılmama kararıyla küme düşürülen Altınordu'da sol bek Alperen Bekli, 3'üncü Lig ekibi Kırıkkale FK'ya transfer oldu.

2'nci Lig'e katılmama kararı nedeniyle küme düşürülüp yeni sezonda profesyonel liglerde yer almayacak Altınordu'da kadroda kalan A takım oyuncuları yeni kulüplerine gitmeye devam ediyor. İzmir ekibinde sol bek Alperen Bekli'nin (20) yeni durağı 3'üncü Lig temsilcisi Kırıkkale FK oldu. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Öz Kaynak Sistemi (ÖKS) oyuncumuz Alperen Bekli, Kırıkkale FK takımına transfer olmuştur. Alperen Bekli'ye Altınordu Futbol Kulübü olarak bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Altınordu'da 2023'te profesyonel olan Alperen, geçen sezon 2'nci Lig'de 17 maçta görev yapıp, 1 gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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