Altınordu'da yaprak dökümü sürüyor
2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, kümede kalma hedefi doğrultusunda 3 oyuncuyla daha sözleşmesini fesh etti. Takımdan ayrılan isimler arasında, bahis soruşturmasında men cezası alan İzlem Anıl Balakkız da bulunuyor.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda kümede kalma hedefiyle mücadele etmeye hazırlanan Altınordu'da 3 oyuncuyla daha yollar ayrıldı. İlk devre bitmeden Uğur Çetinkaya, Alper Emir Aksoy ve Fırat Başkaya ile vedalaşan kırmızı-lacivertlilerde, devre arasında yolların ayrıldığı isimlere; Arda Mutlu ve İsmail Kayalı'dan sonra İzlem Anıl Balakkız, Aygün Özışıkyıldız ve Fatih Arslan da eklendi.
İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen orta saha oyuncusu İzlem Anıl, sezon başında yuvaya dönüp 9 lig, 1 kupa maçında oynadıktan sonra bahis soruşturmasında 3 ay men cezası almıştı. Bahis soruşturması sonrası amatör statüde transfer edilen gurbetçi orta saha oyuncusu Fatih, ligde 3 müsabakada 67 dakika süre alırken, orta saha oyuncusu Aygün forma şansı bulamadı.