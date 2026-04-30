Altınordu'da 16 oyuncu serbest kalıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonu kümede kalmayı başararak tamamlayan Altınordu'da, kadroda yer alan 26 futbolcudan 16'sının sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Kırmızı-lacivertli takımda Abdullah Balıkuv, Ali Ceylan, Arda Mutlu, Berat Kalkan, Eren Tokat, Eren Altıntaş, Gökhan Süzen, Hamza Küçükköylü, İsmail Güven, Kerim Avcı, Mitatcan Erdoğan, Sadi Karaduman, Selahattin Çankırlı, Sercan Demirkıran, Yavuz Buğra Boyar ve Yılmaz Özeren serbest kalma hakkı kazanacak. Teknik ekibin kontratlarının da sona ereceği İzmir temsilcisinde, başkan Seyit Mehmet Özkan'ın geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine yatırımcı arayışına girdiği öğrenildi. Özkan'ın uygun bir yatırımcı bulması halinde A takımını devretmeyi planladığı bildirildi.

