Altınordu'da 16 oyuncu serbest kalıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonu kümede kalmayı başararak tamamlayan Altınordu'da, kadroda yer alan 26 futbolcudan 16'sının sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Kırmızı-lacivertli takımda Abdullah Balıkuv, Ali Ceylan, Arda Mutlu, Berat Kalkan, Eren Tokat, Eren Altıntaş, Gökhan Süzen, Hamza Küçükköylü, İsmail Güven, Kerim Avcı, Mitatcan Erdoğan, Sadi Karaduman, Selahattin Çankırlı, Sercan Demirkıran, Yavuz Buğra Boyar ve Yılmaz Özeren serbest kalma hakkı kazanacak. Teknik ekibin kontratlarının da sona ereceği İzmir temsilcisinde, başkan Seyit Mehmet Özkan'ın geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine yatırımcı arayışına girdiği öğrenildi. Özkan'ın uygun bir yatırımcı bulması halinde A takımını devretmeyi planladığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alınacak

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek

Saadet lideri Arıkan: Adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı