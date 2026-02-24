Altınordu'nun Batman kabusu
2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma savaşı veren Altınordu, lider Batman Petrolspor ile karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan maçlarda Altınordu'nun sadece bir galibiyeti bulunuyor. İzmir temsilcisi, evinde galibiyet alarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta bay geçtiği 27'nci hafta sonunda kümede kalma barajının 8 puan gerisinde düşme hattında yer alan Altınordu, pazar günü evinde lider Batman Petrolspor ile oynayacağı maça odaklandı. İzmir temsilcisi şimdiye kadar 9 kez karşı karşıya geldiği rakibini sadece 1 defa yenebildi. Batman Petrolspor 3 kez sahadan galip ayrılırken, 5 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. İki takım ilk kez Türkiye Kupası'nda 1976'da karşı karşıya geldi. İzmir'de 1-1, Siirt'te 0-0 biten maçların ardından amatör ligde yer alan Batman temsilcisi turu geçti.
Altınordu rakibi karşısındaki ilk ve tek galibiyetini 2010-11'de 3'üncü Lig'de evinde 2-1 galip gelerek aldı. Batman Petrolspor, sezonun ikinci yarısında İzmir ekibini 3-0 mağlup etti. İki takım geçen sezon 2'nci Lig'de 4 kez karşı karşıya geldi. Normal sezonda evinde 2-1 galip gelip, deplasmanda Altınordu ile 0-0 berabere kalan Batman takımı, Play-Off'ta dış sahada 1-0 kazanıp, iç sahada 1-1 beraberlik aldı. Bu sezon ilk yarıdaki randevu ise 1-1 bitti. Bu sezon evinde maç kazanamayan Altınordu, rakibinin 12 haftalık namağlup serisini sona erdirmeye çalışacak.