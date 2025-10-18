Altınordu, Batman Petrolspor ile Zorlu Deplasmanda Karşılaşacak

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 7 maç sonunda galibiyeti bulunmayan 3 puana sahip düşme hattındaki Altınordu yarın, liderlik koltuğunda oturan Batman Petrolspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Batman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Tolga Akbaba görev yapacak. Altınordu'da teknik direktör Namet Ateş çok zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Takım olarak iyi hazırlandık. İyi bir sonuçla evimize döneceğimize inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor