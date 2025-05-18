Altınordu, Batman Petrolspor ile Final Yolunda Mücadele Edecek

Altınordu, Batman Petrolspor ile Final Yolunda Mücadele Edecek
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TFF 2'nci Lig Play-Off'larında Adana 01 FK ve Kastamonuspor'u eleyerek grup finaline yükselen Altınordu, Batman Petrolspor ile kritik bir maç öncesinde saha avantajını kullanarak finale kalmayı hedefliyor.

TFF 2'nci Lig Play-Off turlarında önce Adana 01 FK'yı ardından Kastamonuspor'u eleyip adını grup finaline yazdıran ve Batman Petrolspor ile eşleşen Altınordu bu kez rakibini yenmek için mücadele edecek. Beyaz Grup'ta normal sezonda iki kez karşı karşıya geldiği Batman Petrolspor'a üstünlük sağlayamayan kırmızı-lacivertliler deplasmanda rakibine 2-1 kaybederken, evinde golsüz berabere kaldı.

22 Mayıs Perşembe günü turun ilk ayağında sahasında Batman Petrolspor'u konuk edecek İzmir ekibi ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılıp, 26 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda finale kalmak için sahaya çıkacak. Altınordu, finale kaldığı takdirde Vanspor-Elazığspor eşleşmesinin galibiyle 1'inci Lig'e yükselmek için oynayacak. Hazırlıklarını tam gaz sürdüren Altınordu'da teknik direktör Namet Ateş iki zorlu maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Saha avantajımızı iyi kullanmak istiyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız, hepimiz çok çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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