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Altınordu, Arif'in transferinden kasayı doldurdu

Altınordu, Arif'in transferinden kasayı doldurdu
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Altınordu altyapısından yetişen kaleci Arif Şimşir, Süper Lig ekibi Çorum FK'ya transfer oldu. Kulüp, bu transferden 750 bin Euro bonservis geliri elde edecek ve sonraki transferden yüzde 25 pay alacak.

2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından yetişen kaleci Arif Şimşir'in Süper Lig temsilcisi Çorum FK'ya transferinden 750 bin Euro bonservis geliri elde edeceği iddia edildi. Kırmızı-lacivertlilerin, 21 yaşındaki milli file bekçisinin bir sonraki transferinden ise yüzde 25 pay alma maddesi eklettiği bildirildi. Geçen sezon rakiplerin kullandığı 8 penaltı vuruşundan 7'sini kurtararak tüm dikkatleri üzerine çeken kaleci Arif, transferi henüz açıklanmamasına rağmen Altınordu ile 2027'de bitecek sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırdı. Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, A takımı devretmek için arayışlarını halen sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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