Altınordu, Arif Morkaya ve Onur Ramazan Toprak'ı kadrosuna kattı

Altınordu, 1461 Trabzon forması giyen Arif Morkaya ve İskenderunspor forması giyen Onur Ramazan Toprak'ı kadrosuna dahil etti. İzmir temsilcisi, TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecekleri yeni sezonda kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Altınordu, 1461 Trabzon forması giyen Arif Morkaya ve İskenderunspor forması giyen Onur Ramazan Toprak'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezonda TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Altınordu, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Kadrosunu büyük oranda değiştiren ve altyapıdan oyuncuları A takıma yükselten İzmir temsilcisi, kadrosuna iki takviye yaptı. Kırmızı-lacivertliler, son olarak 1461 Trabzon forması giyen 34 yaşındaki Arif Morkaya ve İskenderunspor forması giyen 28 yaşındaki Onur Ramazan Toprak'ı kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım kadromuzu geçen yıl 1461 Trabzon'da forma giyen eski futbolcularımızdan Arif Morkaya ve İskenderunspor'da forma giyen Onur Ramazan Toprak ile güçlendirdik. Yeni transferlerimize takımımıza hoş geldiniz diyor, Altınordu formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR