Altınordu'dan iki imza daha

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu, ara transfer döneminde iki futbolcuyla daha anlaşma sağladı. Kırmızı-lacivertliler, Karaman FK'dan 33 yaşındaki stoper Sadi Karaduman ve Kastamonuspor'dan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Güven'le sözleşme imzaladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki imza törenine Kulüp Müdürü Barış Ertosun ve Altyapı Sportif Direktörü Ozan Bilgir katıldı. Altınordu ara transfer döneminde daha önce Gökhan Süzen, Ali Ceylan ve Selahattin Çankırlı ile anlaşmıştı.

Kulüpten iki transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Üsküdar doğumlu Sadi Karaduman futbola İstanbul Sitespor Kulübü altyapısında başladı ve sonrasında U19-U21 yaş kategorilerinde Kasımpaşa altyapısında forma giydi. Sonrasında Edirne Spor, Darıca Gençlerbirliği, Hatayspor, Giresunspor, Manisa FK, Tuzlaspor gibi takımlarda forma giydi. Futbolcumuz, Karaman FK ile bu sezon 18'i ilk 11 olmak üzere 19 maça çıktı.

Konya doğumlu İsmail Güven futbola Konyaspor altyapısında başladı ve tüm yaş kategorilerinde Konyaspor formasını giydi. Sonrasında 1922 Konyaspor, Şanlıurfaspor, Niğde Anadolu FK, Zonguldak Spor FK, İskenderunspor ve son olarakta Kastamonuspor forması giydi. Futbolcumuz, en son formasını giydiği Kastamonuspor ile toplamda 55, bu sezon ise 14 maça çıktı."