Altınordu FK'ya puan morali

Altınordu FK'ya puan morali
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alan Altınordu, deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor ile 1-1 berabere kalıp üst üste yaşadığı 5 mağlubiyetin ardından puan çıkararak sevinç yaşadı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda zirve yarışı veren Sincan Belediyesi Ankaraspor'la 1-1 berabere kalan son sıradaki Altınordu, üst üste aldığı 5 mağlubiyetin ardından zorlu randevudan puan çıkarmanın sevincini yaşıyor. Geçen sezon Altınordu forması giyen Ankarasporlu Alper Tursun'un attığı golle 1-0 geriye düşen İzmir temsilcisi, Keni Var'ın uzatmada attığı golle 1 puana uzandı.

Oynadığı 14 maçta galibiyeti bulunmayan kırmızı-lacivertliler, 5'inci beraberliğini alıp 5 puana ulaştı. Altınordu'nun başında 4'üncü maçına çıkan Teknik Direktör Ender Traş, puanla tanıştı. İzmir ekibinde hafta içinde Bucaspor'dan transfer edilen tecrübeli orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren, ilk 11'de yer alıp 90 dakika görev yaptı. Kümede kalma barajının 6 puan gerisinde yer alan Altınordu önümüzdeki hafta Beykoz Anadoluspor'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
