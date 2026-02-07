Haberler

Altınordu, Ankaragücü maçıyla kümede kalma umutlarını artırmayı hedefliyor

Altınordu, Ankaragücü maçıyla kümede kalma umutlarını artırmayı hedefliyor
2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattındaki Altınordu, evinde Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. İç sahada galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, rakibini yenerek kümede kalma mücadelesinde moral bulmayı hedefliyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Elazığspor'a 2-0 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan düşme hattındaki Altınordu yarın evinde 10'uncı sırada yer alan Ankaragücü ile karşılaşacak. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.00'te başlayacak 25'inci hafta mücadelesini Mikail Cihangir yönetecek. Müsabakanın biletleri 1 TL'den satışa sunulacak. Ligde iç sahada galibiyeti bulunmayan 13 puanlı İzmir temsilcisi, 35 puanı bulunan Başkent ekibini yenerek kümede kalma mücadelesinde moral bulmayı hedefliyor. İlk yarıda Ankara'da oynanan maç 1-1 sona ermişti.

Altınordu'da transfer döneminin son gününde takımdan ayrılan kaleci Umut, ikas Eyüpspor'a transfer olurken; Serkan, Arif Asaf ve Burak da yuvadan uçtu. Kırmızı-lacivertliler hafta içinde Karacabey Belediyespor'dan sol bek Abdullah'ı ve son gün Karşıyaka'dan santrfor Hamza'yı aldı. Altınordu'da sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Kerim ve stoper Bilal ile sakatlıkları bulunan sol bek Gökhan ve stoper Eren görev yapamayacak. Bahis soruşturmasında aldığı 3 aylık ceza sona eren kaleci Arif'in yanı sıra sarı kart cezaları biten stoperler Birhan ve Hasan Berat ise ilk 11'deki yerlerini alabilecek.

