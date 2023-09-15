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Altınordu, Ankara Demirspor'u konuk edecek

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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 4. hafta mücadelesinde Ankara Demirspor'u konuk edecek. İzmir ekibi, henüz puan alamadığı ligde, bu maçı kazanarak 3 puanla tanışmayı hedefliyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 4. hafta mücadelesinde Ankara Demirspor'u konuk edecek. Ligde henüz puan alamayan İzmir ekibi, müsabakayı kazanarak 3 puanla tanışmak istiyor.

Yeni sezona kötü bir giriş yapan Altınordu, ilk 2 maçında ilk önce evinde Nazilli Belediyespor'a 3-2, daha sonra deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-lacivertliler, yarın da Ankara Demirspor'u konuk edecek. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Kocaeli bölgesinde Abdülbaki Ayyıldız yönetecek. Ligde henüz puanla tanışamayan İzmir ekibi, 3 puanı bulunan Başkent ekibini yenerek kötü gidişata dur demeyi hedefliyor.

Öte yandan Altınordu'da sakatlığı devam eden Onur Ramazan Toprak karşılaşmada forma giyemeyecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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