Üye Girişi
Haberler

Altınordu, altyapısından ikinci kez kaleci takviyesi yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi altyapısından ikinci kez kaleci takviyesi yaptı. İzmir ekibinde genç kaleci Umut Keseci'nin geçen hafta 3'üncü Lig temsilcisi Amasyaspor FK ile anlaşmasının ardından 17 yaşındaki kaleci Muhammed Kerem Türkmen, A takım kadrosuna dahil edildi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi altyapısından ikinci kez kaleci takviyesi yaptı. İzmir ekibinde genç kaleci Umut Keseci'nin geçen hafta 3'üncü Lig temsilcisi Amasyaspor FK ile anlaşmasının ardından 17 yaşındaki kaleci Muhammed Kerem Türkmen, A takım kadrosuna dahil edildi. Çamdibispor'da futbola başlayan Kerem, 11 yaşındayken 2018'de Altınordu'ya transfer oldu.

Geçen sezon U17 takımının kalesini koruyan genç file bekçisi şubat ayında profesyonel sözleşme imzaladı. Kaleci Kerem, 2022'de Azerbaycan ile oynanan özel maçta U16 Milli Takımı'nın kalesini koruyarak milli oldu. Altınordu yeni sezon öncesi Alanyaspor'a transfer olan kaleci Mert Furkan Bayram'ın yerine altyapıdan kaleci Efe Kaan Yıldız'ı da A takım kadrosuna dahil etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Altınordu Futbol İzmir Spor Futbol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
AHLAT NEREDE? Kabine Toplantısı'nın yapıldığı Ahlat nerenin ilçesi? Ahlat ilçesi hangi ile bağlı? Malazgirt Savaşı'nın sonuçları neler? Malazgirt Zaferinin önemi nedir? Kırtasiye alışverişi nereden yapılır? En uygun kırtasiye alışverişi nerede yapılır? Kırtasiye alışverişi listesi! Malazgirt Zaferi Kutlama Mesajları 26 Ağustos! Malazgirt Zaferi 1071 yeni, anlamlı, kısa ve yazılı sözler, mesajlar neler? Malazgirt zaferi nerede oldu? Malazgirt savaşı neden çıktı? Malazgirt zaferi nasıl kazanıldı? Malazgirt Zaferi ne zaman, kaç yılında ve hangi komutan kazandı? 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kaçıncı yıl dönümü? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fenerbahçe Avrupa ligi kuram çekimi tarihi! Tarihte bugün ne oldu? 26 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? 30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama! Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray-Young Boys maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 3. Sezon ne zaman başlıyor? Sihirli Annem'in Çilek'i kimdir, kaç yaşında? Zeynep Özkaya evleniyor mu? Cenk Varol kimdir? Cenk Varol Marmara depremi ile ilgili ne dedi? TABİİ nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? TRT TABİİ CANLI İZLE (GALATASARAY- YOUNG BOYS) İstanbul su kesintisi sorgulama! Bugün (26 Ağustos) İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Galatasaray- Young Boys Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda? 26 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 26 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Diamond Tema kimdir? Diamond Tema ne dedi? Diamond Tema kime küfür etti?
title