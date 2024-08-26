Altınordu, altyapısından ikinci kez kaleci takviyesi yaptı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi altyapısından ikinci kez kaleci takviyesi yaptı. İzmir ekibinde genç kaleci Umut Keseci'nin geçen hafta 3'üncü Lig temsilcisi Amasyaspor FK ile anlaşmasının ardından 17 yaşındaki kaleci Muhammed Kerem Türkmen, A takım kadrosuna dahil edildi. Çamdibispor'da futbola başlayan Kerem, 11 yaşındayken 2018'de Altınordu'ya transfer oldu.

Geçen sezon U17 takımının kalesini koruyan genç file bekçisi şubat ayında profesyonel sözleşme imzaladı. Kaleci Kerem, 2022'de Azerbaycan ile oynanan özel maçta U16 Milli Takımı'nın kalesini koruyarak milli oldu. Altınordu yeni sezon öncesi Alanyaspor'a transfer olan kaleci Mert Furkan Bayram'ın yerine altyapıdan kaleci Efe Kaan Yıldız'ı da A takım kadrosuna dahil etmişti.