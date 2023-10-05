Altınordu, altyapı patentli kadrosuyla sezona başlıyor

Yeni sezona altyapı patentli oyuncuların çoğunlukta olduğu kadroyla başlayan Altınordu'da sportif direktör Murat Korkmaz kulüp kanalına verdiği röportajda takımlarına güvendiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen Altınordu, yeni sezon için kadro yapısını çoğunluğu altyapıdan oluşan oyunculardan oluşturdu. Sportif direktör Murat Korkmaz da kulüp kanalına verdiği röportajda genç oyunculara verdiklerini önemi belirterek, "Sezonun açılış gününden beri kendi gençlerimizin inanıyoruz ve emeklerinin karşılığını da alacaklarını biliyoruz" dedi.

"İyi bir yoldayız"

Çok iyi bir yolda olduklarını belirten Altınordu sportif direktörü Murat Korkmaz, "Dışarıdaki insanlar için belki biraz anlamsız gelebilir. 5 maçta 8 puan topladık. Ama biz burada her antrenmanı her maçı izliyoruz. Sezonun açılış gününden beri kendi gençlerimizin inanıyoruz tabii ki başkanımız Seyit Mehmet Özkan çok senelerdir bu toprakların çocuklar inanıyor. Biz görüyoruz ki bu çocukların emeklerinin karşılığını bir şekilde alacağına yüzde yüz inanıyoruz. Bunu da herkes böyle bir bilsin" diye konuştu.

"Zorlu deplasman bizi bekliyor"

Çok zor bir deplasmana gittiklerini vurgulayan Korkmaz, "Bu hafta Adıyaman'a gidiyoruz. İyi bir sonuç elde edeceğimize inanıyoruz. Tabii ki zor bir süreçten geçeceğiz. Çünkü çok genç bir takımız. Maç süresinin yüzde 75'ini kendi altyapımızdan çıkan çocuklar tamamlıyor. Bu çok büyük bir oran. Ama büyük sürprizlere imza atacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR